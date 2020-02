Kindred Fates conquista Kickstarter: il Pokémon-like sfiora i 700.000 dollari!

Con sede in Ohio, il piccolo team di sviluppo indipendente di Skymill Studios punta a fare il proprio ingresso nel genere dei Monster Battle, di cui Pokémon è il più noto rappresentante.

Con l'obiettivo di dare vita ad un RPG in terza persona dalla struttura open-world, con una storia matura, ambientato in un mondo popolato da creature senzienti note come Kinfolk, la software house si è recentemente rivolta a Kickstarter. Dopo aver affrontato le prime fasi di sviluppo di Kindred Fates in maniera autonoma, la software house ha deciso di sottoporre i propri piani all'attenzione della community attiva sulla nota piattaforma.

Ebbene, il riscontro è stato eccezionale: il gioco è infatti stato finanziato in soli cinque giorni, portando al progressivo sblocco di un crescente numero di obiettivi. Dopo un mese esatto di campagna su Kickstarter, Skymill Studios ha chiuso l'iniziativa con un risultato finale di oltre 10.000 sostenitori e quasi 700.000 dollari di budget raccolto.



Kindred Fates si trova in una fase di sviluppo non avanzata, ma è possibile farsi una prima idea del concept grazie al trailer che trovate in apertura a questa news. Il gioco, originariamente atteso in esclusiva su PC, approderà anche su Nintendo Switch grazie all'esito della campagna di raccolta fondi.