Kindred Fates: Video Anteprima del GDR open world che sfida Pokémon!

Quelli della serie Pokémon sono tra i giochi di maggior successo del mondo, pertanto non è raro che altre software house si ispirino ai lavori di Game Freak. Lo ha fatto anche Skymill Studios, che in questi giorni ha attirato l'attenzione dei videogiocatori rivolgendosi a Kickstarter per il finanziamento di Kindred Fates, un nuovo GDR open world.

Non serve molto a capire che Kindred Fates è un progetto estremamente ambizioso. Si tratta di un RPG in terza persona dalla struttura open-world, caratterizzato da una storia matura e ambientato in un mondo popolato da creature senzienti note come Kinfolk. Le premesse sembrano aver stregato i videogiocatori: in oltre 10.000 hanno già risposto alla chiamata mettendo a disposizione un totale di 680 mila dollari, a fronte di una richiesta di "soli 50 mila". Praticamente tutti gli stretch goal sono già stati superati, e Kindred Fates s'è guadagnato la pubblicazione anche su Nintendo Switch, oltre che su PC come inizialmente previsto.

Ma, esattamente, cosa propone il gioco? Nella sua anteprima di Kindred Fates, la nostra Cristina Bona ha riassunto tutto ciò che sappiamo su questo progetto, che si trova ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo. Se non ne avete ancora abbastanza, sappiate che abbiamo confezionato per voi anche la Video Anteprima che trovate in apertura di notizia. Buona visione!