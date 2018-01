Kinect va in pensione: interrotta la produzione dell'adattatore per Xbox One S e One X

Lo scorso mese di ottobre,ha interrotto la produzione di Kinect , oggi, la casa di Redmond ha bloccato anche la produzione dell'adattatore che permetteva di utilizzare il sensore su

Inizialmente l'adattatore veniva offerta gratuitamente ai nuovi acquirenti di Xbox One S e in seguito è stato commercializzato al preezzo di 49.99 dollari/euro. Da poche ore la produzione dell'accessorio in questione è stata ufficialmente interrotta, i negozi non riceveranno quindi nuove scorte, già estremamente limitate negli ultimi mesi a causa della scarsa richiesta.

Dopo aver venduto 35 milioni di pezzi, Microsoft mette quindi la parola fine al progetto Kinect per concentrarsi su altri settori, come i visori AR e VR per Windows 10, su cui la compagnia premerà l'acceleratore nel corso del 2018.