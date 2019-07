Kinect ha trovato un nuovo lavoro come telecamera di sicurezza negli aeroporti!

Recatosi a New York per lavoro, uno dei curatori del portale online The Internet Archive, Jason Scott, ha notato la presenza nell'area di transito dell'Aeroporto Internazionale di Newark Liberty di un nuovo sceriffo a difesa dei turisti: Kinect!

Dalle pagine del suo profilo Twitter ufficiale, lo storico e archivista Scott ha immortalato in foto le insolite telecamere di sicurezza dell'aeroporto statunitense e riconosciuto la loro provenienza videoludica dall'inconfondibile scocca in plastica nera, la stessa utilizzata per i sensori Kinect "protagonisti" della prima fase del ciclo di vita di Xbox One.

In questa loro nuova veste, i dispositivi Kinect vengono utilizzati dalle autorità aeroportuali americane per monitorare la folla (e i loro bagagli) e garantire la sicurezza dei passeggeri. Grazie alla ricca dotazione di sensori di movimento e a infrarossi, Kinect sembra svolgere egregiamente il nuovo compito affidatogli lontano da un contesto ludico, come dimostra l'elevato numero di telecamere presenti nell'aeroporto.

A dispetto della calorosa accoglienza riservatagli su Xbox 360 nei primi mesi di commercializzazione, la "telecamera delle meraviglie" di Microsoft è caduta sotto i colpi del mancato supporto degli sviluppatori e dell'oggettiva impossibilità, sia per il sensore originario che per la sua revisione hardware su Xbox One, di coprire ambiti e generi videoludici ben più complessi dei semplici minigiochi basati sul movimento di braccia, testa, busto e gambe, ma non delle singole dita. La produzione di Kinect si è interrotta nell'ottobre del 2017 e nel gennaio dell'anno successivo, i vertici di Microsoft hanno scritto la parola fine sul progetto di Kinect con la conclusione del supporto su Xbox One S e Xbox One X tramite il relativo adattatore.