King Arthur Knight's Tale: il GDR tattico entra in Early Access a inizio 2021

Due mesi dopo aver pubblicato il video di annuncio King Arthur Knight's Tale, gli autori di Neocore fissano la data di lancio della fase Early Access del loro ambizioso GDR tattico "alla XCOM" liberamente ispirato all'epica di Re Artù.

Con Knight's Tale, gli sviluppatori delle serie videoludiche tratte dagli universi di Van Helsing, King Arthur e Warhammer ci permetteranno di impersonare l'acerrimo rivale di Re Artù, Sir Mordred, per condurci sull'isola di Avalon e farci vivere un'avventura soprannaturale insieme al Re di Britannia.

Il canovaccio narrativo steso da Neocore trarrà quindi spunto dal ciclo arturiano per inscenare una storia con ben trenta personaggi iconici in rappresentanza di cinque classi diverse di guerrieri, ciascuno caratterizzato da un suo albero di abilità.

Per rifondare l'ordine dei Cavalieri della Tavola Rotonda, il nostro compito sarà quello di evitare che Artù, trasformatosi in un folle regnante incapace di morire, sfrutti il suo ascendentesugli altri Cavalieri per far piombare nell'oscurità la Britannia. In base alle informazioni snocciolate da Neocore, la fase Early Access di King Arthur Knight's Tale partirà ufficialmente su Steam il 12 gennaio 2021 per dare modo agli appassionati del genere di familiarizzare con il sistema di combattimento a turni e intraprendere le prime missioni della campagna principale. Per saperne di più su questo progetto, sulle pagine di Everyeye.it trovate l'anteprima di King Arthur Knight's Tale a firma di Daniele D'Orefice.