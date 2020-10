King Arthur Knight's Tale: lo strategico nextgen 'alla XCOM' si presenta in video

Il team di sviluppo ungheresse di Neocore presenta King Arthur Knight's Tale con un video gameplay che tratteggia i contenuti di questo strategico "alla XCOM" destinato ad arrivare nel 2021 su PC, PS5 e Xbox Series X e S.

Il nuovo progetto in salsa ruolistica e tattica degli autori delle serie videoludiche di Van Helsing, King Arthur e Warhammer ci vedrà impersonare Sir Mordred, l'acerrimo rivale di Re Artù. Il canovaccio narrativo steso da Neocore per dare forma a questo titolo trarrà spunto dall'epilogo della leggenda di Re Artù per condurci sull'isola di Avalon e permetterci di assistere alle avventure che vivranno Mordred e il Re di Britannia dopo la loro morte in battaglia.

Con l'aiuto della Dama del Lago, Mordred dovrà così rifondare l'ordine dei Cavalieri della Tavola Rotonda per evitare che Artù, dopo essersi trasformato in un folle regnante incapace di morire, sfrutti il suo sinistro ascendente sugli altri Cavalieri per far piombare la Britannia nell'oscurità. Sia la trama che l'impianto di gioco di Knight's Tale saranno perciò fortemente influenzati dalle scelte morali da prendere nel corso dell'avventura: gli appassionati del ciclo arturiano saranno poi felici di sapere che nel titolo troveranno spazio circa trenta personaggi iconici, in rappresentanza di cinque classi diverse di guerrieri con relativo albero di abilità e carattere da forgiare in battaglia.

Il destino di questo progetto sarà però determinato dall'esito del crowdfunding avviato da Neocore su Kickstarter, con un obiettivo minimo per il finanziamento del titolo fissato a "soli" 127.165 €. Se volete saperne di più su questo strategico, vi rimandiamo al nostro speciale di King Arthu'r Knight's Tale a firma di Daniele D'Orefice.