King Arthur Knight's Tale: un nuovo video di gameplay per il GDR tattico

A qualche mese dal lancio in early access di King Arthur Knight's Tale, gli sviluppatori di Neocore hanno pubblicato il primo trailer di gameplay ufficiale che mette in mostra le caratteristiche dello strategico con elementi RPG.

Nel nuovo filmato, a metà strada tra videodiario e gameplay, il team ungherese introduce tutte le novità del RPG tattico in "stile XCOM". In Knight's Tale i giocatori potranno impersonare Sir Mordred, acerrimo nemico di Re Artù, in un'avventura sovrannaturale sull'isola di Avalon: il leggendario sovrano non sarà quello conosciuto nel ciclo arturiano. Il gioco proporrà infatti una versione alternativa di Artù, divenuto un tiranno senza scrupoli e consumato dall'odio. Nel corso della storia sarà possibile incontrare ben trenta personaggi iconici suddivisi in cinque classi di guerrieri, ognuno caratterizzato da uno specifico albero di abilità.

La struttura strategica e a turni lascia ampio spazio al cuore ruolistico della produzione: ogni eroe disporrà di un ampio ventaglio di parametri che potranno essere migliorati con l'esperienza e con la completa personalizzazione dell'equipaggiamento. Prima di lasciarvi al video vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra anteprima di King Arthur Knight's Tale.