King Arthur Legends Rise, ecco il trailer: draghi e scontri in Unreal Engine 5

A breve distanza dall'annuncio della data di uscita di Marvel's Spider-Man 2, la Summer Game Fest 2023 prosegue a ritmo serrato, con la presentazione sul palco di King Arthur: Legends Rise.

Avventura videoludica alimentata dal promettente Unreal Engine 5, il titolo si è presentato in un primo gameplay trailer, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Tra draghi ed epici scontri, King Arthur: Legends Rise si appresta a debuttare sul mercato videoludico, con un esordio atteso in simultanea su ecosistema PC e dispositivi mobile. Al momento, non è stata comunicata una finestra di lancio preciso per questo GDR a squadre dall'ambientazione fantasy.

Per dare la possibilità di scoprire maggiori dettagli sulla produzione, il team di sviluppo di King Arthur: Legends Rise ha reso disponibile anche un secondo trailer, dedicato questa volta al comparto narrativo del gioco. Potete trovare questo ulteriore filmato direttamente in calce a questa news. Come facilmente immaginabile dal titolo, il GDR sviluppato da Kabam Games metterà in scena un'avventura ispirata alla leggendaria figura di re Artù.



Nel lasciarvi alla visione dei trailer di King Arthur: Legends Rise, vi ricordiamo che alla Summer Game Fest ha trovato spazio anche lo scenografico reveal della modalità co-op di Warhammer 40.000: Space Marine II.