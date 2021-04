King of Seas: tutti i dettagli sul gioco a tema piratesco sviluppato in Italia

Manca poco più di un mese al lancio ufficiale di King of Seas, il particolare titolo a sfondo piratesco in sviluppo presso 3DClous, una software house tutta italiana. In attesa di poter giocare la versione finale del progetto, scopriamo insieme tutte le sue principali caratteristiche.

Sul canale YouTube di Everyeye abbiamo infatti pubblicato da pochi minuti un filmato nel quale riassumiamo tutte le informazioni note sul gioco, alcune delle quali ci sono state comunicate direttamente da Tommaso Valentini nel primo episodio di Every Talk, la nostra rubrica settimanale che va in onda sul canale Twitch di Everyeye e durante la quale chiacchieriamo con sviluppatori ed altre personalità dell'industria videoludica.

Prima di lasciarvi al video con tutti i dettagli su King of Seas, vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile a partire dal prossimo 25 maggio 2021 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (tramite Steam). Nel caso foste interessati al prodotto, sappiate che al momento su Steam è disponibile al download una demo gratuita di King of Seas che consente di provare una breve porzione del gioco.

Nel caso in cui dovesse venirvi voglia di conoscere meglio il prodotto, sulle nostre pagine trovate la nostra chiacchierata su King of Seas in compagnia di Tommaso Valentini, PR e Community Manager di 3DClouds.