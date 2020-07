King of Seas: le navi pirata dell'action GDR italiano salpano in autunno su PC e console

Dopo l'ottima accoglienza ricevuta con l'arcade racing futuristico Xenon Racer, gli autori italiani di 3DClouds abbracciano le atmosfere piratesce con il progetto di King of Seas, un action ruolistico che arriverà in autunno su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

L'avventura ideata dalla software house milanese ci proietterà in una dimensione caraibica per farci andare a caccia di tesori indossando il cappello a tricorno e la bandana del comandante di una nave pirata.

Tra feroci battaglie navali, isole perdute verso cui veleggiare e leggende marinaresche con cui confrontarsi insieme alla propria ciurma di bucanieri, la nuova proprietà intellettuale di 3DClouds ambisce a offrirci un'esperienza frizzante e ricca di colpi di scena, merito anche di un canovaccio narrativo incentrato sullo spirito di vendetta che animerà il nostro alter-ego dopo aver appreso della morte del suo amato padre.

In maniera concettualmente analoga a quanto propostoci da Hello Games con la galassia procedurale di No Man's Sky, anche in King of Seas ogni scenario sarà generato sul momento attraverso un motore grafico che presenterà all'utente delle infinite combinazioni di biomi, arcipelaghi, vascelli, missioni e condizioni meteorologiche. Nel corso dell'avventura avremo anche l'opportunità di commerciare con i personaggi secondari incontrati lungo la rotta e potenziare le proprie navi.

Date perciò un'occhiata al teaser trailer e alle immagini di annuncio di King of Seas e diteci che cosa ne pensate di questo progetto che, come anticipato da 3DClouds, arriverà in autunno su PC e console.