King of Seas: il nuovo video gameplay fissa l'uscita dell'action GDR italiano

Gli sviluppatori italiani di 3DClouds confezionano un nuovo video gameplay di King of Seas per annunciarne la data di lancio e illustrare le attività che saremo chiamati a svolgere nella dimensione caraibica del loro action ruolistico in salsa piratesca.

Forti dell'esperienza maturata con l'arcade racing futuristico Xenon Racer, gli autori nostrani hanno perciò deciso di indossare il cappello a tricorno da bucaniere per lanciarsi in un'avventura che sfrutterà un motore a generazione procedurale per creare feroci battaglie navali, isole perdute verso cui veleggiare e tesori da strappare alle ciurme nemiche.

Il sistema a generazione randomica degli scenari, nelle intenzioni della software house milanese, contribuirà ad aggiungere un pizzico di imprevedibilità a ciascuna partita, con scenari creati sul momento tramite combinazioni praticamente infinite di missioni, arcipelaghi, vascelli, condizioni meteorologiche e biomi. Come possiamo intuire ammirando l'ultimo video gameplay, in King of Seas saranno la loro comparsa anche dei personaggi secondari da cui acquisire oggetti e potenziamenti per la propria nave.

Senza indugiare oltre, vi informiamo che l''uscita di King of Seas è prevista per il 18 febbraio su PC (Steam) e negli store digitali di PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch al prezzo di 24,99 euro. Per saperne di più su questo progetto, sulle nostre pagine trovate lo speciale sull'action RPG made in Italy King of Seas.