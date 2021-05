King of Seas, pirati italiani all'arrembaggio: tutti i dettagli nella video recensione!

Bucanieri e filibustieri sono chiamati a rapporto da 3DClouds, team di sviluppo italiano autore di King of Seas, interessante avventura piratesca da vivere a cavallo tra le onde dei Sette Mari.

Approdato quest'oggi, martedì 25 maggio, su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch (con la possibilità ovviamente di giocare anche in retrocompatibilità su PlayStation 5 e Xbox Series X|S), il titolo propone al pubblico un'avventura marinaresca, che pone i giocatori al comando di un rapido veliero. Scelto il proprio avatar - maschile o femminile -, ci si ritrova a vestire i panni del figlio del sovrano di un reame sviluppatosi in simbiosi col mare. Rapidamente, però, la situazione precipita: un oscuro intrigo porta all'assassinio del Re, mentre l'erede al trono viene accusato dell'omicidio e di tradimento.

L'unica possibilità per salvarsi e scoprire la verità, è quella di unirsi a una ciurma di pirati e partire all'avventura. Ed è esattamente quello che ha fatto il nostro Giuseppe Arace, calatosi per l'occasione nei panni di pittoresco lupo di mare. Per tutti i dettagli sulla sua esperienza, vi invitiamo a consultare il diario di bordo raccolto nella video recensione di King of Seas. Come sempre, trovate il filmato in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye. Buona visione!

Per i giocatori interessati a testare con mano il titolo, ricordiamo che è disponibile una Demo gratuita di King of Seas.