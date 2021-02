King of Seas è stato rimandato, uscirà in primavera pubblicato dal Team17

Lo studio italiano 3DClouds ha annunciato che King of Seas non uscirà il 18 febbraio come inizialmente pianificato, il gioco è ora atteso per il mese di maggio su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam).

King of Seas è Gioco di Ruolo d’azione ambientato in un mondo piratesco procedurale. Dovrai lottare per riconquistare quanto tolto da un feroce complotto: un’avventura epica ti attende in un mondo fantastico, costellato da combattimenti, isole sperdute e tesori. Un universo ricco di personaggi strabilianti e missioni mozzafiato che ti terrà ancorato mentre lotti per diventare il re di tutti i pirati.

La compagnia ha annunciato inoltre di aver firmato un contratto di publishing con Team17, grazie al quale sarà possibile non solo ottimizzare ulteriormente ogni aspetto del progetto ma anche aggiungere il supporto per altre lingue oltre all'inglese tra cui tedesco, francese, spagnolo e cinese.

Indubbiamente un ottimo risultato per il team italiano, il rinvio di King of Seas permetterà allo studio di rifinire al meglio il gameplay e il comparto tecnico per non deludere le alte aspettative del pubblico. Il lancio è previsto ora per un generico mese di maggio su PC Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One, compatibile anche con PS5 e Xbox Series X/S.