King of Seas: alla scoperta del gioco piratesco italiano con Tommaso Valentini

Tommaso Valentini, PR & Community Manager dello studio di sviluppo italiano 3D Clouds, ci ha raggiunti sul canale Twitch di Everyeye per parlare di King of Seas, indubbiamente uno dei giochi più promettenti del panorama videoludico del nostro paese.

Accolto da Francesco Fossetti, Tommaso Valentini - che molti di voi ricorderanno come una delle vecchie penne di Everyeye - ci ha portato alla scoperta di King of Seas, un gioco di ruolo d'azione ambientato in un mondo piratesco plasmato in maniera procedurale, nel quale i giocatori potranno vivere un'avventura epica costellata da bizzarri personaggi.

Pubblicato da Team17 e sviluppato da un team di circa 20 persone, il titolo fa proprio della generazione procedurale uno dei suoi punti di forza indiscussi, prefissandosi l'obiettivo di rendere l'esplorazione sempre avvincente all'inizio di ogni nuova partita. Il mondo di gioco è stato progettato per reagire in maniera dinamica alle azioni dei pirati virtuali, con rotte navali in continuo mutamento e una difficoltà che si adatta man mano che vengono conquistati nuovi insediamenti. Gli effetti atmosferici, come le tempeste e il vento forte, influenzano pesantemente la navigazione e i combattimenti in tempo reale, che possono essere affrontati facendo affidamento su cinque differenti tipologie di navi altamente personalizzabili, oltre che potenziabili mediante un set di 20 abilità tra cui scegliere e 3 rami di talenti, che si adattano a molteplici stili di gioco.

Valentini ci ha parlato di questo e molto altro, il tutto mentre durante l'intervista scorrevano le immagini di una lunga sessione di gameplay catturata in una fase inoltrata dell'avventura. Se vi siete persi la trasmissione sul canale Twitch di Everyeye, al quale siete caldamente invitati ad iscrivervi, potete rimediare guardando la replica in apertura di notizia. Il gioco verrà pubblicato a maggio su PlayStation 4, Xbox One, Pc e Nintendo Switch, se volete saperne ancora di più potete leggere il resoconto della nostra prova di King of Seas.