King of Seas: svelata la data d'uscita ufficiale, la demo gratis è disponibile

Dopo aver ricevuto un rinvio lo scorso febbraio, King of Seas può vantare ora una data d'uscita definitiva, il cui annuncio è arrivato in occasione del lancio di una demo gratuita.

Il gioco, sviluppato dal team tutto italiano 3DClouds e pubblicato da Team17 (publisher che si occuperà anche della distribuzione di Thymesia, l'interessante soulslike ispirato a Bloodborne) arriverà infatti il prossimo 25 maggio 2021 su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (tramite Steam). Nel caso foste interessati al prodotto, il cui prezzo di lancio sarà di soli 24,99 euro, sappiate che è già possibile provarlo con mano grazie alla versione di prova pubblicata solo qualche ora fa in esclusiva su Steam. Questo significa che al momento non vi è la possibilità di scaricare la demo in versione console e chiunque voglia approfondire la propria conoscenza del gioco potrà farlo scaricandone la demo gratuita su Steam. Per far ciò non dovete fare altro che visitare la pagina ufficiale del prodotto sul client Valve e cliccare sul tasto verde con su scritto "Scarica" in corrispondenza del banner verde relativo alla demo.

In attesa dell'arrivo del gioco, vi suggeriamo di recuperare la prima puntata di Every Talk in cui abbiamo parlato di King of Seas con Tommaso Valentini, PR e Community Manager di 3DClouds.