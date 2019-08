King's Bounty 2 arriva il prossimo anno su PC e console

Nelle ultime ore è arrivato a sorpresa l'arrivo di King's Bounty 2, sequel diretto del celebre strategico a turni che fece il proprio debutto nell'ormai lontano 1990.

Stando a quanto dichiarato sul sito ufficiale, il gioco presenta un mix di elementi fantasy e realistici oltre ad una modalità storia non lineare e "imprevedibile". Pare infatti che, oltre alla presenza di numerosi filmati cinematografici, vi sia un sistema che tiene conto di tutte le azioni compiute dal giocatore e non solo di semplici dialoghi a scelta multipla. All'inizio del gioco verrà inoltre chiesto al giocatore di selezionare uno fra i tre protagonisti, ciascuno con una storia diversa.

Il gioco arriverà sul mercato nel corso del 2020 con tanto di localizzazione in italiano sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC. Nel caso foste interessati all'acquisto, sul sito ufficiale è già possibile prenotare una delle tre diverse edizioni del gioco, ovvero la Knight’s Edition, la Lord's Edition e la King's Edition. Le principali differenze tra le versioni in questione consistono nell'accesso anticipato al gioco, alla possibilità di giocare una versione preview e lo sblocco di alcuni DLC extra.