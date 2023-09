King's Bounty 2: il GDR strategico sbarca in 4K e 60fps su PS5 e Xbox Series X|S

Il GDR strategico King's Bounty 2 approda ufficialmente su PlayStation 5 e Xbox Series X|S: a darne notizia sono Fulqrum Publishing e Prime Matter con un video accompagnato da una scheda che descrive tutte le novità e le aggiunte apportate dagli sviluppatori.

In questa sua nuova versione, il sequel di King's Bounty sarà caratterizzato da una risoluzione 4K dinamica (solo su PS5 e Xbox Series X) e da una frequenza di aggiornamento delle immagini a schermo innalzata a 60fps in modalità Prestazioni.

L'esplorazione del mondo in guerra di Nostria sarà resa ancora più immersiva grazie ai caricamenti rapidi e alle migliori prestazioni garantite dalle piattaforme Sony e Microsoft dell'attuale generazione. A chi si avvicina solo adesso a questo titolo, ricordiamo che Kings' Bounty è un'esperienza ruolistica a turni che verte attorno alle gesta compiute da Adrian, un principe che dovrà far fronte all'avvelenamento di suo padre, il vecchio Re Claudius, e garantire la sopravvivenza del suo regno per ripristinare la pace e l'ordine a Nostria.

Nel corso dell'avventura è possibile indossare i panni di tre eroi, ciascuno con le proprie abilità e una spiccata personalità, e cimentarsi in una serie di sfide che spaziano dal reclutamento delle truppe allo sviluppo e al comando del proprio esercito personale, sullo sfondo di una trama piena di tradimenti e sacrifici.

La versione attualizzata di King's Bounty 2 è disponibile da oggi, giovedì 7 settembre, su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con tanto di aggiornamento gratuito per chi possiede già il gioco su PS4 e Xbox One.