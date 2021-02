King's Bounty 2 slitta di qualche mese: annunciata la data d'uscita del GDR tattico

Durante lo Showcase Primaverile di Epic Games Store, 1C Entertainment e Koch Media hanno annunciato che King's Bounty II, il prossimo capitolo dell'acclamata serie di giochi di ruolo tattico a turni King's Bounty, sarà pubblicato il 24 agosto 2021 per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

La finestra di lancio annunciata in precedenza, marzo 2021, è stata rivista per garantire la migliore esperienza ai giocatori quando il gioco sarà disponibile.

"Come team, abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di spostare l’uscita di King's Bounty 2 più avanti nel 2021 per garantire che il team avesse il tempo adeguato per offrire la migliore esperienza possibile di King's Bounty", ha dichiarato Nikolay Baryshnikov, CEO di 1C Entertainment.

"Siamo attualmente in una fase in cui il gioco è completo e giocabile, ma abbiamo bisogno di più tempo per finire vari test, aggiustare e lucidare il tutto, quindi posticipare il lancio ci darà dei mesi preziosi per la fase di bilanciamento, necessaria per un progetto così importante per noi, con il suo ambizioso open world, la sua complessa narrativa, la profonda tattica a turni e le meccaniche RPG", ha dichiarato Denis Maltzev, Producer di King's Bounty II. "Vedendo l'amore e la passione che voi, come i nostri fan, avete messo in questo progetto, siamo grati per tutto il vostro supporto e vi chiediamo un po' più di pazienza. Confidiamo che questo posticipo non sia troppo lungo, quindi restate sintonizzati sui nostri canali per ricevere tutti i prossimi aggiornamenti sul gioco mentre ci avviciniamo alla nuova data di uscita".