King's Bounty - The Legend: FX rende il gioco gratis sul proprio portale

Seguendo l'esempio di Ubisoft, che ha appena regalato Rayman Legends su PC a tutti gli utenti Uplay, anche FX ha deciso di fare un piccolo dono ai fan di giochi di ruolo e strategici mettendo a loro disposizione una copia gratuita di King's Bounty - The Legend.

Per poter riscattare la propria copia del gioco non dovete far altro che visitare la pagina ufficiale del prodotto sul portale FX e mettere nel carrello il titolo, il cui prezzo è sceso da 4,49 a 0 euro. Per poter effettuare la transazione è necessario disporre di un account FX e chi non ne ha uno attivo può crearlo in una manciata di secondi.

Per chi fosse in possesso di macchine da gioco poco performanti, ecco di seguito l'elenco completo dei requisiti minimi necessari a poter avviare e giocare il titolo:

Sistema Operativo: Windows XP (SP3)/Vista (SP2)/7/8

Processore: Pentium 4 da 2,6 GHz

Memoria: almeno 2 GB di memoria RAM

Archiviazione: 7,5 GB di spazio libero sull'hard disk

Scheda grafica: da 128 Mb (ATI Radeon X700 o superiore, Nvidia GeForce 6600 o superiore)

Scheda audio: integrata

Vi ricordiamo che nel corso dell'estate è arrivato l'annuncio di King's Bounty 2, titolo in uscita entro la fine dell'anno corrente non solo su PC ma anche su console (PlayStation 4 e Xbox One)