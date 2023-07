Da King's Field 4 a Clive Barker's Jericho: doppiaggi italiani da far accapponare la pelle

Avete apprezzato particolarmente il nostro approfondimento sui videogiochi doppiati malissimo in italiano e proprio grazie ai vostri feedback e ai commenti abbiamo pensato di continuare a scavare alla ricerca di videogiochi doppiati e tradotti in maniera pessima. Siete pronti per un nuovo viaggio da incubo? Tappatevi le orecchie!

King's Field IV

E' tutto così sbagliato.... dalle voci, agli accenti, alle pronunce, per finire con il mixaggio delle voci, dei volumi e la qualità audio in generale. "Senza lasciare alcuna tracchia" resterà nella storia, ma in realtà nell'intro di King's Field IV di FromSoftware ci sono così tanti errori di traduzione da non sapere da dove iniziare ad elencarli. Altri tempi.

Army Men Green Rogue

Il gioco è passato quasi del tutto inosservato, al contrario il doppiaggio italiano è diventato molto famoso, ma per i motivi sbagliati. Ad un certo punto sentirete anche un soldatino che parla come Fantozzi e non si capisce bene il perché di questa scelta. Poche voci riciclate e tutte fuori luogo... evviva.

Pokemon Stadium

Che bello era Pokemon Stadium eh? Per la prima volta potevamo combattere con i Pokemon in 3D e per la prima volta avevamo anche un commento in italiano agli scontri. Peccato per alcuni nomi pronunciati a caso (Blastuas, tra i tanti) ma c'è da dire che era la prima volta che ci si cimentava con il doppiaggio italiano di un videogioco dei Pokemon.

Clive Barker's Jericho

Adattamento mediocre e doppiaggio infimo, con inflessioni dialettali piuttosto marcate e in generale una traduzione davvero pessima, anche per l'epoca.

Bonus: Vampire Night

In Vampire Night troverete un personaggio che chiede "aiudo" gridando più volte "aiudo, aiudo" e pregando proprio di "aiudarlo". Aiudademi!