Kingdom Blood of the Royal Family: l'action ispirato alla Serie TV di Netflix

Dopo la pubblicazione della Stagione 2 di Kingdom, l'universo videoludico ha deciso di omaggiare l'immaginario della serie TV con una produzione interamente dedicata.

Direttamente dalla Corea del Sud, arriva infatti l'annuncio di un inedito gioco di stampo Action, dal titolo di Kingdom: Blood of the Royal Family. L'ufficializzazione del progetto è giunta con la pubblicazione di un trailer dedicato, disponibile direttamente in apertura a questa news. Di breve durata, il filmato consente di farsi una prima idea di quelle che saranno le atmosfere e i toni del videogioco, il cui sviluppo è stato affidato ai professionisti di Action Square.

Esattamente come i produttori della Serie TV, anche la software house responsabile di Kingdom: Blood of the Royal Family può vantare un'origine sudcoreana. Il team dovrebbe dunque avere tutte le qualità per proporre una resa fedele dell'universo della serie TV Kingdom, i cui drammi in costume sono ambientati proprio nella Corea del Sud del passato.



Kigdom: Blood of the Royal Family troverà spazio su PC e su dispositivi mobile, con supporto a funzionalità di tipo cross platform. Nel frattempo, si attendono novità anche sulla pubblicazione della Stagione 3 di Kingdom, la cui trasmissione è attesa sempre in esclusiva sui canali in streaming di casa Netflix.