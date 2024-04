Kingdom Come Deliverance 2 si avvicina? Lo streaming del trailer è intanto già pronto

Warhorse Studios ha confermato ufficialmente il reveal di un nuovo gioco che potrebbe essere Kingdom Come Deliverance 2, fissandolo per il 18 aprile alle ore 20:00 italiane. Si sta avvicinando dunque l'annuncio dello studio di Praga, che nel frattempo ha già preparato tutto per il grande evento.

Sul canale Youtube ufficiale della compagnia è infatti già apparsa la premiere del trailer pronto per andare in onda il 18 aprile, aumentando ancora di più la curiosità e le speranze dei fan nei confronti del prossimo progetto della compagnia. Per adesso non c'è stata alcuna conferma ufficiale sul fatto che il nuovo che verrà presentato a breve è effettivamente Kingdom Come Deliverance 2, tuttavia rinomati insider come Tom Henderson sono sicuri del fatto che si tratti proprio del seguito di Kingdom Come Deliverance.

Il gioco originale venne pubblicato per la prima volta su PC, PlayStation 4 e Xbox One nel febbraio del 2018 ottenendo un buon successo di critica e pubblico. Kingdom Come Deliverance è poi arrivato su Nintendo Switch il 15 marzo 2024 attraverso la Royal Edition comprensiva di tutti i contenuti pubblicati nel corso del tempo. A meno di clamorosi colpi di scena, i tempi sembrano dunque maturi per l'annuncio di un nuovo capitolo come prossimo gioco di Warhorse Studios: appuntamento alle ore 20:00 del 18 aprile per il grande reveal.

Su Sony PlayStation®5 - DualSense™ Wireless Controller è uno dei più venduti di oggi.