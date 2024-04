Kingdom Come Deliverance 2 esce quest'anno? Un leak anticipa l'annuncio

Come sappiamo, Warhorse Studios si appresta ad annunciare un nuovo gioco nella giornata di oggi e secondo un leak partito da IGN USA e ripreso da Insider-Gaming, il gioco in questione sarebbe Kingdom Come Deliverance 2.

Il leak come detto proviene da IGN USA che avrebbe pubblicato in anticipo un video di Kingdom Come Deliverance 2, ora rimosso dai propri canali. Stando a quanto emerso il gioco uscirà quest'anno su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S mentre non è chiaro se arriverà anche su Nintendo Switch o console di vecchia generazione come PS4 e Xbox One.

Kingdom Come Deliverance è uscito nel 2018 e in seguito sono arrivate alcune espansioni e il porting per Nintendo Switch. Kingdom Come Deliverance 2 idealmente potrebbe essere in sviluppo da almeno 4 o 5 anni, al momento però non ci sono dettagli e come detto bisognerà aspettare lo streaming di questa sera per saperne di più sul prossimo progetto di Warhorse Studios.

Tom Henderson aveva già anticipato l'esistenza di Kingdom Come Deliverance 2, senza però svelare alcuna informazione riguardo il periodo di lancio e le piattaforme supportate. Il primo Kingdom Come Deliverance ha venduto oltre 5 milioni di copie riscuotendo sin da subito un buon successo per una nuova IP AA.

