Kingdom Come Deliverance 2 è realtà, e il primo gioco va in sconto a prezzi stracciati

Warhorse Studios ha finalmente annunciato Kingdom Come Deliverance 2 fissandone l'uscita su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S già entro la fine del 2024. E se dovete ancora recuperare il primo episodio della serie ci sono per voi buone notizie.

L'originale Kingdom Come Deliverance è stato infatti messo in forte sconto su più store digitali come Steam, PlayStation Store e Xbox Store, permettendo così a chiunque di poterlo recuperare a pochi euro. Nello specifico, Kingdom Come Deliverance su Steam è proposto in questo momento a 5,99 euro, mentre sugli store targati Sony e Microsoft la Royal Edition del gioco può essere vostra a soli 3,99 euro. In quest'ultimi casi va specificato che lo sconto riguarda solamente la Royal Edition, laddove invece la versione standard di Kingdom Come Deliverance è ancora proposta a 29,99 euro.

Si tratta dunque di un'occasione d'oro per recuperare l'Action/RPG di Warhorse Studios ambientato nella Boemia di inizio 1400, apprezzato da critica e pubblico per il suo gameplay e per la grande cura riposta in scenari, narrativa e mondo di gioco. In questo modo potrete inoltre farvi trovare pronti in vista dell'uscita del nuovo episodio più avanti nel corso di quest'anno.

Per ulteriori dettagli la nostra anteprima di Kingdom Come Deliverance 2 approfondisce quanto fin qui noto di questo atteso seguito.