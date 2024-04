Kingdom Come Deliverance 2 è realtà: primi dettagli sulla storia e finestra di lancio

A conferma dei leak che hanno iniziato a circolare nelle ultime ore, l'atteso annuncio di Warhorse Studios era proprio Kingdom Come Deliverance 2. Il gioco del 2018 riceverà infatti un sequel e la sua uscita sembra non essere molto lontana.

Il titolo si configura come sequel diretto del primo Kingdom Come Deliverance e ci mette ancora una volta nei panni di Henry of Skalitz, che nel corso della precedente avventura non era riuscito nell'obiettivo di vendicare la morte dei suoi genitori. Ci ritroveremo quindi nella Bohemia del 1403 e, nel tentativo di dare la caccia a chi ci ha reso orfani, potremo seminare il caos in giro per il Sacro Romano Impero.

Proprio come il suo predecessore, il gioco continua ad essere un gioco di ruolo con visuale in prima persona, un open world tutto da esplorare e tante scelte da compiere. Gli sviluppatori hanno inoltre promesso un combat system migliorato rispetto al primo capitolo, così da offrire scontri realistici, che si tratti di lame o archi. Come se non bastasse, pare che il gioco includa ben cinque ore di filmati, che intratterranno i giocatori tra una missione e l'altra in questo contesto medievale.

A sorprendere davvero, però, è la finestra di lancio: Kingdom Come Deliverance 2 arriverà sugli scaffali di tutti i negozi entro la fine del 2024 e sarà disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

