Kingdom Come Deliverance 2, tutto quello che sappiamo sul sequel: dall'Engine alla durata

La serata di oggi è stata a dir poco importante per i fan di Kingdom Come Deliverance: Warhouse Studios ha mostrato i primi dettagli sulla storia e sulla finestra di lancio di Kingdom Come Deliverance 2, le cui premesse sono tanto intriganti quanto ricche di novità. Pronti ad un nuovo viaggio? Esso ha molto da offrire e non manca molto all'uscita.

Come sappiamo dall'evento reveal tenutosi questa sera, Kingdom Come Deliverance 2 sarà ambientato a Kutteberg nel quindicesimo secolo. Si tratta di una location storica che ha molto da offrire sul versante narrativo, il quale farà da cornice a tante novità di gameplay. L'ambizioso GdR Kingdom Come Deliverance 2 torna per stupire l'intero mercato videoludico, mantenendo un legame con il suo predecessore e, al contempo, apportando delle novità.

Sebbene il titolo condivida il CryEngine con la precedente iterazione, Kingdom Come Deliverance 2 sarà due volte più grande del primo e sarà caratterizzato da nuove armi a distanza, come le balestre e non solo. Come mostrato nel trailer dell'atteso sequel, questa nuova avventura sarà incentrata su un combattimento in prima persona a piedi, a cavallo o in stealth, a cui si aggiunge un sistema di reputazione per il proprio alter ego digitale (già presente nel primo Kingdom Come Deliverance). Il tutto sarà quindi votato ad un gameplay che cerca di seguire le orme di quanto fatto nel 2018 dal team, apportando delle novità ad esso. Infine, Kingdom Come Deliverance 2 uscirà solo su PS5, Xbox Series X|S e PC, abbandonando dunque la old-gen videoludica. Siete impazienti di conoscere quanto realizzato con questo sequel? Fatecelo sapere nei commenti.

