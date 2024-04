Kingdom Come Deliverance 2 sei tu? Reveal il 18 aprile, Henderson ne è certo

Non prendete impegni per il 18 aprile: Warhorse Studios, software house ceca che nel 2018 ha debuttato con il botto con Kingdom Come Deliverance, è pronta a rivelare il suo prossimo gioco.

Come un fulmine a ciel sereno, i ragazzi cechi hanno approfittato dei propri spazi social per darci appuntamento su YouTube e Twitch alle ore 20:00 di giovedì 18 aprile per il reveal del loro nuovo gioco. Non ci sono didascalie a corredo, ma l'immagine di sfondo del banner, che potete vedere anche voi in calce a questa notizia, sembra valere più di mille parole. Il cavaliere a cavallo ci ha fatto immediatamente pensare a Kingdom Come Deliverance 2: che sia proprio questo il gioco in procinto di essere annunciato da Warhorse Studios? Non ha alcun dubbio al riguardo il noto insider Tom Henderson, che su X.com si è detto praticamente certo dell'identità del nuovo gioco: "Non si tratta di wishful thinking - è Kingdom 2", ha assicurato.

Il sequel è nell'aria da diversi anni. Warhorse Studios ha cominciato a pensare ad un prosieguo per la storia di Henry già nel 2018 e il raggiungimento di quota 5 milioni di copie vendute da parte di Kingdom Come Deliverance potrebbe avergli fornito la spinta definitiva. A dimostrazione dell'affetto che provano per la loro opera prima, a marzo 2024 l'hanno persino portata su Nintendo Switch in Edizione Royal - segnando un distacco di ben sei anni dall'uscita originaria su PS4, Xbox One e PC!

Per chi se lo fosse perso, ricordiamo che Kingdom Come Deliverance è un gioco di ruolo open world in prima persona di stampo realistico ambientato nella Boemia del quindicesimo secolo. Sullo sfondo di una sanguinosa guerra civile, il protagonista si imbarca in una storia non lineare con l'obiettivo di vendicare il massacro della sua famiglia e la distruzione del suo villaggio.

