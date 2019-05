Kingdom Come Deliverance: A Woman's Lot e la Royal Edition disponibili in digitale su PC

Warhorse Studios e Deep Silver annunciano il DLC A Woman’s Lot per Kingdom Come: Deliverance, è da oggi disponibile in versione digitale per PC. Il DLC è contenuto anche in Kingdom Come Deliverance Royal Edition.

In A Woman's Lot vestirai i panni di Theresa, accompagnata dal suo fedele cane Tinker, in una questline standalone. Ti immergerai nell'ordinaria vita di Skalitz e in seguito assisterai agli eventi fatidici del raid di Sigismund da una prospettiva completamente diversa. A Woman's Lot offre l'ultimo enigma della storia di Skalitz e scoprirai ciò che è successo poco prima che Henry venisse scoperto privo di sensi.

La Royal Collector’s Edition include:

La Royal Edition di Kingdom Come Deliverance, con tutti i DLC

Poster fronte retro con artwork di "A Woman's Lot" e mappa del mondo di gioco

Figurine: statuetta di poliresina alta 15 cm raffigurante Theresa, dipinta in argento con antiche finiture

Selezione di musiche tratte dalla soundtrack di Kingdom Come Deliverance su Audio-CD

Deliverance Making of Kingdom Come e Fechtbuch The Real Swordfighting Behind Kingdom Come in Blu-Ray

Spilla con logo Kingdom Come: Deliverance

Kingdom Come Deliverance è un RPG open-world con una storia che ti immerge in un'avventura epica nel Sacro Romano Impero. Vendica la morte dei tuoi genitori mentre combatti le forze nemiche, parti per missioni rivoluzionarie e compi scelte importanti. Esplora maestosi castelli, foreste lussureggianti, villaggi fiorenti e innumerevoli altri scenari realistici nella Boemia medievale!