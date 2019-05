Kingdom Come Deliverance: A Woman's Lot e la Royal Edition hanno una nuova data di uscita

Gli studi Warhorse e i vertici di Deep Silver comunicano le nuove date di pubblicazione dell'espansione A Woman's Lot di Kingdom Come Deliverance e della Royal Edition, la versione per collezionisti di questo ambizioso gioco di ruolo medievale.

Stando alle ultime informazioni forniteci dagli autori di Praga (Repubblica Ceca), A Woman's Lot sarà disponibile a partire dal 28 maggio su PC, PlayStation 4 e Xbox One. L'espansione ci farà interpretare Theresa, accompagnata dal suo fedele cane Tinker, in una linea narrativa a se stante, con eventi che correranno parallelamente alle vicende vissute dal protagonista della storia principale.

Il DLC in questione ci farà immergere nella vita di Skalitz per assistere in prima persona agli eventi del raid di Sigismund, raccontandoli da una prospettiva completamente diversa. Grazie a questo contenuto aggiuntivo scopriremo cosa è successo poco prima che Henry venisse scoperto privo di senso, offrendoci l'ultimo tassello per ricomporre il puzzle di enigmi della storia di Skalitz.

Quanto alla Royal Edition di Kingdom Come Deliverance, Deep Silver ha ritenuto opportuno spostarne la commercializzazione di qualche giorno per garantirne la distribuzione in tutti i mercati: la nuova versione del titolo che comprenderà tutti i DLC e l'epopea originaria di Henry sarà infatti disponibile a partire dall'11 giugno, anche qui nella triplice edizione per PC, PS4 e Xbox One.