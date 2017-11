Kingdom Come Deliverance: annunciate due edizioni speciali da collezione

hanno rivelato oggi la Limited Collectors Edition e la Special Edition di, che verrà lanciato sul mercato il prossimo 13 Febbraio per PlayStation 4, PC e Xbox One.

La Special Edition offrirà un contenuto in-game digitale Treasures of the Past che sbloccherà nuove mappe del Tesoro ed una nuova amaratura in-game per Henry. La Limited Collectors Edition uscirà assieme alla Special Edition del gioco con degli ulteriori contenuti esclusivi:

L’edizione ufficiale di Kingdom Come: Deliverance SteelBook

Una mappa in tessuto del paesaggio della Boemia from the Kingdom Come: Deliverance

Una action figure in resina di Henry alta 15 cm, dipinta in argento e con finiture antichizzate.

Una selezione di brani tratti dalla colonna sonora ufficiale su CD di Kingdom Come: Deliverance

Un artbook di 32 pagine con copertina rigida

Gli appassionati che parteciperanno alla Paris Games Week avranno la possibilità di giocare a Kingdom Come Deliverance presso lo stand Koch Media nella cabina A026 della sala 1.