Kingdom Come Deliverance: annunciati 4 DLC per la storia e nuove modalità

Dopo aver pubblicato patch di aggiornamento e manutenzione, adesso è arrivato il momento dei nuovi contenuti: Warhorse Studios ha diffuso il piano di pubblicazione dei DLC di Kingdom Come Deliverance, titolo pubblicato lo scorso mese di febbraio e accolto positivamente da pubblico e critica.

In totale Warhorse ha programmato il lancio di 4 DLC a pagamento, intitolati From the Ashes (Estate 2018), The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon (Autunno 2018), Band of Bastards (Inizio 2019) e A Woman's Lot (2019), quest'ultimo gratuito per i supporter di Kickstarter.

Tuttavia queste non sono le sole novità annunciate perchè arriveranno gratuitamente (entro la fine dell'anno) anche le modalità Hardcore e Torneo, oltre al Making Of, mentre nel 2019 vedremo l'Accademia di Combattimento e il supporto ufficiale per le mod.

Una roadmap decisamente corposa, che include dunque sia contenuti scaricabili a pagamento e aggiornamenti gratuiti con nuove modalità realizzate dopo aver ascoltato attentamente i feedback della community. Cosa ne pensate delle novità in arrivo su Kingdom Come Deliverance?