Kingdom Come Deliverance in arrivo su Switch? No, è solamente un errore

A inizio anno Kingdom Come Deliverance per Switch era stato avvistato su Famitsu, la redazione della testata aveva però chiarito come si fosse tratto di un semplice errore. Oggi la storia si ripete con il sito di Nintendo Spagna.

La divisione spagnola di Nintendo ha inserito Kingdom Come Deliverance tra i videogiochi in arrivo su Switch, la community ha però chiesto lumi a Tobi Stolz-Zwilling (PR di Warhorse Studios) il quale ha rivelato come si tratti anche in questo caso di un errore. Non ci sono piani per portare Kingdom Come su Nintendo Switch e dunque non è chiaro come mai il gioco sia finito nell'elenco delle prossime uscite redatto da Nintendo Spagna.

Kingdom Come ha riscosso un notevole successo di pubblico e critica attualmente però Warhorse sta lavorando su un nuovo progetto e il supporto per il gioco medievale sembra essere concluso, così come remota appare la possibilità di vedere porting per altre piattaforme, anche se lo stesso Tobi non ha del tutto escluso questa eventualità in futuro, restando comunque cauto a riguardo.

Warhorse è parte della famiglia THQ Nordic, nel 2019 la holding ha acquistato lo studio proprio a seguito dell'ottimo riscontro ottenuto con Kingdom Come Deliverance, permettendo al team di lavorare in serenità sul supporto post lancio e su nuovi giochi.