Kingdom Come Deliverance: come migliorare le prestazioni su PC, guida all'ottimizzazione

è stato accolto con un certo entusiasmo, ma non senza riservargli qualche critica sul fronte dell'ottimizzazione. Allo stato attuale, infatti, il gioco risulta piuttosto pesante da gestire: vediamo come migliorare le performance della versionecon alcuni accorgimenti.

La versione PC di Kingdom Come Deliverance può avere problemi di frame rate e di stuttering anche sulle configurazioni più potenti, ma seguendo i suggerimenti contenuti in questa mini-guida potrete guadagnare qualche fotogramma prezioso per un'esperienza di gioco più stabile. Vediamo quali misure adottare per migliorare la fluidità, scegliendo con accortezza le impostazioni grafiche più adatte ai nostri scopi.

Ottimizzazione delle performance

I cali di frame rate sono una bella gatta da pelare, ma per fortuna esiste un metodo con cui guadagnare qualche FPS senza abbassare le impostazioni grafiche. Tutto quello che dovete fare è avviare Steam, selezionare l'eseguibile di Kingdom Come: Deliverance con il tasto destro, selezionare la voce "Proprietà" e cliccare su "Imposta opzioni di avvio" all'interno della finestra "Generale".

Adesso dovrete inserire un comando che varierà in base alla quantità di RAM montata sul vostro PC: se avete almeno 24GB scrivete "-heapsize 3145728", nel caso di 16GB scrivete "-heapsize 2097152", nel caso in cui avete 12GB scrivete "-heapsize 1572864", nel caso di 8GB "-heapsize 1048576" e nel caso di 4GB "-heapsize 524288". In questo modo allocherete una certa quantità di RAM da utilizzare come memoria cache, così da raddoppiare potenzialmente il numero di FPS. Con questa soluzione, tuttavia, potrebbero continuare a presentarsi alcuni problemi di stuttering.

In alternativa, se siete in possesso di una GPU Nvidia della serie GTX 10, potete aprire il pannello di controllo Nvidia, selezionare "Gestisci impostazioni 3D" e settare la qualità delle texture su "Alte prestazioni" e il V-Sync su "Veloce".

Opzioni grafiche

Di seguito vi elenchiamo le varie opzioni grafiche presenti in Kingdom Come Deliverance, spiegandovi la loro utilità e la loro influenza sulle prestazioni, così da trovare le impostazioni più adatte alla vostra configurazione hardware.

Fisica : si tratta di una delle opzioni più pesanti a livello di performance. Se non disponete di un PC molto potente vi consigliamo di settarla su "Medio", ma allo stato attuale estendiamo questo suggerimento anche per gli hardware di fascia alta, dal momento che il gioco non è ancora ottimizzato al meglio.

: si tratta di una delle opzioni più pesanti a livello di performance. Se non disponete di un PC molto potente vi consigliamo di settarla su "Medio", ma allo stato attuale estendiamo questo suggerimento anche per gli hardware di fascia alta, dal momento che il gioco non è ancora ottimizzato al meglio. Ombre : stiamo ancora parlando di una delle opzioni più pesanti. Le ombre gravano in particolar modo sulla memoria video, quindi vi raccomandiamo di impostarle su "Alto" solo se la vostra GPU dispone di almeno 4GB di VRAM.

: stiamo ancora parlando di una delle opzioni più pesanti. Le ombre gravano in particolar modo sulla memoria video, quindi vi raccomandiamo di impostarle su "Alto" solo se la vostra GPU dispone di almeno 4GB di VRAM. Texture : a nessuno piace sacrificare la qualità delle texture, ma anche in questo caso dobbiamo suggerirvi di impostarle su "Alto" solo se la vostra GPU può contare su almeno 4GB di VRAM.

: a nessuno piace sacrificare la qualità delle texture, ma anche in questo caso dobbiamo suggerirvi di impostarle su "Alto" solo se la vostra GPU può contare su almeno 4GB di VRAM. Vegetazione : questa opzione stabilisce la densità con cui viene visualizzata la vegetazione e il fogliame. Dosatela con parsimonia e impostatela su "Basso" nel caso in cui possediate un PC di fascia media.

: questa opzione stabilisce la densità con cui viene visualizzata la vegetazione e il fogliame. Dosatela con parsimonia e impostatela su "Basso" nel caso in cui possediate un PC di fascia media. Distanza livello di dettaglio: la distance quality stabilisce il range di distanza alla quale visualizzare asset di alta qualità. In questo caso vale lo stesso suggerimento dato per il livello di dettaglio della vegetazione.

Fullscreen e V-Sync

Al contrario di quanto si possa pensare, giocare in modalità finestra non vi aiuterà ad aumentare le prestazioni del gioco. Semmai è vero tutto il contrario: per un'esperienza di gioco più stabile (e più immersiva) sarà necessario optare per la modalità a schermo pieno, abilitandola eventualmente dal menù principale del gioco.

Infine, nel caso vogliate disabilitare il V-Sync per guadagnare qualche FPS (il V-Sync è abilitato di defualt), potrete farlo manualmente seguendo le seguenti operazioni:

Entrate nella cartella in cui è installato Kingdom Come: Deliverance (tipicamente C:Program Files (x86)SteamsteamappscommonKingdomComeDeliverance)

Create un file di testo e nominatelo "user.cfg"

Incollate la stringa "r_vsync=0" all'interno del file, salvate e lasciate il file all'interno della cartella di Kingdom Come: Deliverance

Per porre un limite al frame rate, aggiungete la stringa "sys_maxfps=60" al file, per esempio nel caso in cui voleste limitarlo a 60fps

Come ultima nota, nel caso continuiate ad avere problemi con le prestazioni del gioco, fate in modo di non spingere oltre "Alto" le diverse opzioni nella sezione "Impostazioni Grafiche Avanzate", cercando di ridurre le opzioni grafiche più pesanti a livello di performance.