Kingdom Come Deliverance compie 5 anni: due nuove lingue per l'anniversario

Era il 13 febbraio 2018 quando Kingdom Come Deliverance fece il suo esordio su PC, PlayStation 4 e Xbox One, offrendo agli appassionati di Action/RPG un'avventura a carattere storico profonda, complessa e coinvolgente, perfezionata sempre di più dai ragazzi di Warhorse Studios con nuovi contenuti.

Per celebrare il quinto anniversario del gioco, gli sviluppatori pubblicano un nuovo trailer che mette in risalto i grandi successi ottenuti dal gioco, tra cui oltre 30 premi assegnati dalla critica internazionale ed i migliori commenti della stampa. Viene inoltre ricordato che Kingdom Come Deliverance ha venduto oltre 5 milioni di copie, per la precisione 5 milioni e mezzo, rivelandosi un successo oltre le aspettato per lo studio con sede a Praga, in Repubblica Ceca.

Per l'occasione vengono inoltre aggiunti due nuovi pacchetti di lingue, in ceco e in giapponese, completamente sincronizzati per la versione PC. Dati i risultati fin qui raggiunti, è probabile che Warhorse Studios voglia continuare ad investire sulla sua IP, che si tratti di aggiungere ulteriori contenuti al gioco base oppure di creare qualche nuovo progetto collegato ad esso.

A tal proposito, nel corso del 2021 era stato confermato che Kingdom Come Deliverance sarebbe uscito anche su Nintendo Switch, ma da allora gli autori non hanno più fornito aggiornamenti concreti sulla versione per la console ibrida Nintendo, che per il momento risulta avvolta nel più fitto mistero.