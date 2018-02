Kingdom Come Deliverance a confronto su PlayStation 4 Pro, Xbox One X e PC

Kingdom Come Deliverance è uscito ieri su Personal Computer, PlayStation 4 e Xbox One, con pieno supporto anche alle due console mid-gen di. Il canale Youtubeha ben pensato di mettere a confronto le versioni(a dettagli massimi),

Il risultato è il filmato in 4K allegato in apertura di notizia, che vi consigliamo di guardare su schermi di dimensioni adeguate al fine di cogliere al meglio le differenze. La versione PC gira in 4K nativi (2160p). Su Xbox One X, invece, il titolo di Warhorse Studios gira ad una risoluzione pari a 1440p, mentre su PlayStation 4 Pro non va oltre i 1080p. Queste ultime due vengono poi riprodotte in 4K tramite tecniche di upscaling.

La versione PC può vantare texture di migliore qualità e una maggiore distanza di visualizzazione. Tutte e tre le edizioni utilizzano l'Occlusione Ambientale SSDO (Screen Space Directional Occlusion), implementata con maggior efficacia su PC. Il CryEngine adottato dagli sviluppatori è piuttosto esigente, al punto da mettere in difficoltà anche una Nvidia GeForce 1080Ti, che fatica a mantenere i 30fps costanti. Anche le due console non sempre riescono a mantenere il medesimo framerate di riferimento.

Cosa ve ne pare? Quale versione avete acquistato? Nella giornata di ieri gli sviluppatori hanno fatto sapere che per la prossima patch per le versioni console bisognerà attendere circa due settimane.