Kingdom Come Deliverance contiene un piccolo omaggio a Zelda

Alcuni giocatori hanno scoperto un Easter Egg di Kingdom Come: Deliverance dedicato a The Legend of Zelda. Giunti nella località di Neuhof è possibile interagire con un cavallo dal nome molto familiare.

Una volta che avrete raggiunto Neuhof potrete dialogare con un venditore di cavalli, decidendo eventualmente di acquistarne uno scegliendo da una lista. Come potete vedere nelle immagini riportate in calce alla notizia e nel video in cima, uno di questi animali si chiama Epona, esattamente come il celebre cavallo presente nella serie di The Legend of Zelda.

Ma i riferimenti non si fermano qui: parlando con una donna, infatti, verrete a sapere che Epona "è un buon cavallo, ma non vorrà ascoltare altro che il suono di un flauto o di uno strumento a fiato". L'omaggio a Zelda è assolutamente inequivocabile.

Voi vi eravate accorti di questo dettaglio?