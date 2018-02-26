Kingdom Come Deliverance debutta al primo posto della classifica italiana

Classifica Italiana Console (12/18 febbraio)
- KINGDOM COME DELIVERANCE PS4
- FIFA 18 PS4
- MONSTER HUNTER WORLD PS4
- MINECRAFT PS4
- GTA V GRAND THEFT AUTO PS4
- SHADOW OF THE COLOSSUS PS4
- RAINBOW SIX SIEGE ADVANCED EDITION PS4
- BAYONETTA 2 NINTENDO SWITCH
- CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY PS4
- CALL OF DUTY WW II PS4
Classifica Italiana PC (12/18 febbraio)
- KINGDOM COME DELIVERANCE
- THE SIMS 4
- CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2
- CALL OF DUTY MODERN WARFARE 3
- CALL OF DUTY 4 MODERN WARFARE
- CALL OF DUTY BLACK OPS II
- FOOTBALL MANAGER 2018 LIMITED EDITION
- GTA V GRAND THEFT AUTO
- KINGDOM COME DELIVERANCE COLLECTOR EDITION
- FARMING SIMULATOR 17 PLATINUM EDITION
Da segnalare anche il buon successo di Bayonetta 2 per Switch che debutta in ottava posizione, per il resto non si segnalano altri stravolgimenti rispetto alle settimane precedenti.
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