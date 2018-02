Kingdom Come Deliverance debutta al primo posto della classifica italiana

ha diffuso oggi le classifiche italiane relative alle vendite software PC e console in Italia nella settimana che va dal 12 al 18 febbraio. Kingdom Come Deliverance debutta in prima posizione, scalzando così

Classifica Italiana Console (12/18 febbraio)

KINGDOM COME DELIVERANCE PS4 FIFA 18 PS4 MONSTER HUNTER WORLD PS4 MINECRAFT PS4 GTA V GRAND THEFT AUTO PS4 SHADOW OF THE COLOSSUS PS4 RAINBOW SIX SIEGE ADVANCED EDITION PS4 BAYONETTA 2 NINTENDO SWITCH CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY PS4 CALL OF DUTY WW II PS4

Classifica Italiana PC (12/18 febbraio)

KINGDOM COME DELIVERANCE THE SIMS 4 CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2 CALL OF DUTY MODERN WARFARE 3 CALL OF DUTY 4 MODERN WARFARE CALL OF DUTY BLACK OPS II FOOTBALL MANAGER 2018 LIMITED EDITION GTA V GRAND THEFT AUTO KINGDOM COME DELIVERANCE COLLECTOR EDITION FARMING SIMULATOR 17 PLATINUM EDITION

Da segnalare anche il buon successo di Bayonetta 2 per Switch che debutta in ottava posizione, per il resto non si segnalano altri stravolgimenti rispetto alle settimane precedenti.