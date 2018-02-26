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Kingdom Come Deliverance debutta al primo posto della classifica italiana

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AESVI ha diffuso oggi le classifiche italiane relative alle vendite software PC e console in Italia nella settimana che va dal 12 al 18 febbraio. Kingdom Come Deliverance debutta in prima posizione, scalzando così FIFA 18 e The Sims 4.

Classifica Italiana Console (12/18 febbraio)

  1. KINGDOM COME DELIVERANCE PS4
  2. FIFA 18 PS4
  3. MONSTER HUNTER WORLD PS4
  4. MINECRAFT PS4
  5. GTA V GRAND THEFT AUTO PS4
  6. SHADOW OF THE COLOSSUS PS4
  7. RAINBOW SIX SIEGE ADVANCED EDITION PS4
  8. BAYONETTA 2 NINTENDO SWITCH
  9. CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY PS4
  10. CALL OF DUTY WW II PS4

Classifica Italiana PC (12/18 febbraio)

  1. KINGDOM COME DELIVERANCE
  2. THE SIMS 4
  3. CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2
  4. CALL OF DUTY MODERN WARFARE 3
  5. CALL OF DUTY 4 MODERN WARFARE
  6. CALL OF DUTY BLACK OPS II
  7. FOOTBALL MANAGER 2018 LIMITED EDITION
  8. GTA V GRAND THEFT AUTO
  9. KINGDOM COME DELIVERANCE COLLECTOR EDITION
  10. FARMING SIMULATOR 17 PLATINUM EDITION

Da segnalare anche il buon successo di Bayonetta 2 per Switch che debutta in ottava posizione, per il resto non si segnalano altri stravolgimenti rispetto alle settimane precedenti.

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Kingdom Come: Deliverance

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  • In Uscita su
  • Pc
  • PS4
  • Xbox One
  • Date di Pubblicazione
  • Pc : 13/02/2018
  • PS4 : 13/02/2018
  • Xbox One : 13/02/2018
  • Genere: Gioco di Ruolo
  • Sviluppatore: Warhorse Studios
  • Publisher: Warhorse Studios
  • Pegi: 18+
  • Lingua: Inglese con Sottotitoli in Italiano

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