Kingdom Come Deliverance, Digital Foundry mette a confronto le versioni PC e PS4 Pro

A inizio settimana, Digital Foundry ha pubblicato il confronto tra le versioni PS4/PS4 Pro e Xbox One/Xbox One X di, oggi DF propone invece la comparativa tra le edizioni PC e PlayStation 4 Pro.

La versione PC presenta effetti grafici del tutto assenti su console, oltre a una maggior distanza degli elementi e caricamenti più rapidi. Su configurazione dotata di scheda GeForce 1080 Ti il gioco gira a 1080p e dettagli Ultra Alti non senza problemi, con rallentamenti e framerate non sempre costante a 60 fps.

Secondo Digital Foundry, la qualità grafica della versione PS4 Pro è paragonabile a quella della versione PC a dettagli medi, la quale gira 30 fps non sempre stabili. Con una scheda come Radeon RX 580 e GeForce GTX 1060 è possibile far girare Kingdom Come Deliverance su PC a 1080p e dettagli medi con un framerate spesso vicino ai 60 fps, anche se non mancano rallentamenti, in particolar modo nelle situazioni più concitate.

Warhorse Studios è consapevole dei problemi della versione PC di Kingdom Come Deliverance, lo studio sta lavorando per pubblicare alcune patch correttive, su Everyeye.it trovate inoltre una guida all'ottimizzazione e alle mod per Windows.