Kingdom Come Deliverance: il DLC Band of Bastards arriva a febbraio

Warhorse ha annunciato che Band of Bastards, nuovo DLC di Kingdom Come Deliverance, sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One dal 5 febbraio. Si tratta del terzo pacchetto per Kingdom Come, che arriva a qualche mese di distanza dal lancio di From the Ashes e The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon.

"Le strade intorno a Rattay sono tutt'altro che sicure, per questo Sir Radzig Kobyla ha deciso di ingaggiare una sua vecchia conoscenza: il barone Kuno di Rychwald, rimasto povero ma sempre astuto, insieme alla sua famigerata banda di mercenari. Toccherà a Henry guidarli alla scoperta del territorio, anche per tenere a bada la loro indomabile voglia di mettersi nei guai. Quando partono a pattugliare la provincia, finiscono per scoprire che, dopo tanto tempo, i nemici giurati di Radzig si sono rifatti vivi per sistemare alcune vecche faccende. Le bande di rivali si affrontano in una guerra all'ultimo colpo che culminerà in un'inevitabile resa dei conti."

In apertura della notizia trovate il teaser trailer di Band of Bastards, ricordiamo che Warhorse Studios ha promesso anche l'arrivo di altri contenuti per Kingdom Come Deliverance nel corso 2019, non ci resta che attendere per saperne di più.