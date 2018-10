Kingdom Come Deliverance: il DLC dedicato a Sir Hans Capon uscirà la prossima settimana

L'Action RPG di Warhorse Studios si arricchisce con un nuovo DLC intitolato The Amorous Adventures of bold Sir Hans Capon che uscirà la prossima settimana. Come da titolo, l'espansione si concentra sul personaggio di Sir Hans Capon determinato a conquistare il cuore dell'affascinante Karolina.

Ma come nella realtà, l'amore non è una cosa semplice! Per aiutare Sir Hans dovremmo infatti intraprendere la strada di una fitta trama alla ricerca di un gioiello di famiglia perduto, un elisir d'amore e il poema più romantico che sia mai stato scritto.

A pochi mesi dal lancio del primo DLC From The Ashes, Warhorse Studios ci propone una nuova avventura che aggiunge circa 15 ore di gioco in più tra quest principali e secondarie. Insieme all'espansione a pagamento, verrà rilasciato anche un aggiornamento gratuito intitolato The Rattay Combat Tournament. L'aggiornamento introduce un nuovo e avvincente torneo e gli impavidi che riusciranno a vincerlo saranno premiati con un equipaggiamento unico.

L'espansione di Kingdom Come Deliverance, The Amorous Adventures of bold Sir Hans Capon e l'aggiornamento gratuito The Rattay Combat Tournament saranno disponibili a partire dal 16 Ottobre. Se non avete percorso le strade del valoroso regno di Boemia, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Kingdom Come Deliverance.