Kingdom Come Deliverance, Dragon Ball FighterZ e Remothered in diretta oggi dalle 14:00

Nella giornata di oggi (martedì 13 febbraio) i canalidi Everyeye.it ospiteranno tre sessioni di live gameplay dedicate a Kingdom Come Deliverance , Dragon Ball FighterZ e Remothered: Tormented Fathers. Le dirette andranno in onda a partire dalle 14:00.

La nostra redazione giocherà a partire dalle 14:00 con Kingdom Come: Deliverance, l'atteso GDR medievale di Warhorse Studios disponibile a partire da oggi su PC, PS4 e Xbox One (nel frattempo potete leggere la Recensione a cura di Alessandro Bruni). Alle 17:00 vedremo Schiaccisempre alle prese con il torneo Tenkaichi di Dragon Ball FighterZ, mentre alle 21:00 concluderemo la serata con il livestream gameplay di Remothered: Tormented Fathers. Tutte le dirette andranno in onda sui nostri canali Twitch e YouTube.

