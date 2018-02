Kingdom Come Deliverance: ecco Seven Kingdoms, la mod a tema Game of Thrones

è disponibile da una sola settimana, ma i videogiocatori non hanno perso tempo e hanno creato già diverse mod che modificano o migliorano alcune meccaniche. Quella che vi presentiamo oggi si intitolae si pone l’obiettivo di trasformare il mondo di gioco in quello di

Seven Kingdoms in origine era stata pensata per Total War Attila e già presentata qualche mese fa, ma alcune problematiche hanno portato il team a spostare l’intero progetto su Kingdom Come Deliverance. La mod sarà ambientata nelle Terre dei Fiumi (Riverlands nella versione originale) durante la Guerra dei Cinque Re. “Quest’area era aspramente contesa da dozzine di eserciti, mentre gruppi di banditi e delinquenti vagavano per le campagne. Una guerra in corso, pericolose terre di nessuno e civili nel bel mezzo di tutto ciò: è un ambiente ricco di contenuti e ideale per una mod open-world” ha affermato il capo del progetto Blick Mang, che al momento ha già creato i modelli di alcune delle armature degli Stark, ma punta a includere tutte le più importanti casate, come Lannister, Tully, Frey, Bracken, Brax, Blackwood, Karstark, Bolton, Glover, Whent, Crakehall, Lefford e la Fratellanza Senza Vessilli. È stata inoltre presa in considerazione la possibilità di creare una vera e propria campagna personalizzata, ma al momento non ci sono conferme in merito. La finestra di lancio di Seven Kingdoms non è ancora nota. A proposito di mod, avete visto la nostra ultima diretta di Kingdom Come Deliverance?