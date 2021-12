Kingdom Come Deliverance eletto miglior gioco ceco del decennio

Warhorse Studios e Prime Matter annunciano che Kingdom Come Deliverance ha vinto il premio di "Miglior gioco ceco del decennio" all'undicesima edizione dei Czech Game Awards.

Kingdom Come Deliverance è uscito nel 2018 ed ha venduto oltre quattro milioni di copie in tutto il mondo. Warhorse Studios sta attualmente lavorando al porting per Steam Deck e supervisionando il porting per Nintendo Switch sviluppato da Saber Interactive, oltre ad essere impegnata su un progetto non ancora annunciato.

Per celebrare questo riconoscimento Warhorse Studios, in collaborazione con GameDev Area, e Brno Philharmonic Orchestra invitano tutti a partecipare al Kingdom Come Deliverance Live Concert in programma il 5 febbraio 2922 a Praga. Diretto da Jan Valta, il compositore di Warhorse Studios, suonerà una selezione delle OST più famose con una proiezione di scene di gioco.

Indubbiamente quello di Miglior gioco ceco del decennio è un bel riconoscimento per lo studio e per Kingdom Come Deliverance, IP che in pochi anni ha riscosso un buon successo di pubblico e critica. Attualmente Warhorse non ha annunciato un sequel o nuovi giochi ambientati nell'universo di Kingdom Come, lo studio non è ancora pronto a svelare i piani per il futuro del franchise, speriamo di saperne di più nel corso del 2022.