Ma allora, Kingdom Come Deliverance esce o no su Nintendo Switch?

Sono passati più di due anni dall'annuncio di Kingdom Come Deliverance per Nintendo Switch, eppure l'RPG storico di Warhorse Studios non si è ancora fatto vedere sull'ibrida di Kyoto. Che fine ha fatto? Le fonti ufficiali continuano a tacere, per fortuna ci pensa Amazon USA ad accendere un barlume di speranza.

In queste ore, la versione Nintendo Switch di Kingdom Come Deliverance è infatti apparsa su Amazon.com, con tanto di cover art ufficiale che, per vostra comodità, abbiamo allegato in calce a questa notizia. La scheda del rivenditore online è piuttosto scarna, non riportando né il prezzo né tantomeno la data d'uscita, ma quantomeno conferma l'esistenza di questa versione dell'RPG facendoci guardare con ottimismo ad una comunicazione ufficiale da parte di Saber e Warhorse, che ci auguriamo arrivi quanto prima. I nostri colleghi di Nintendo Everything affermano d'aver visto la data di lancio del 16 febbraio 2024, prima che quest'ultima venisse rimossa dalla scheda di Amazon, ma purtroppo non hanno prove in grado di attestare l'autenticità del loro avvistamento.

Lanciato per la prima volta nel 2018 su PS4, Xbox One e PC dopo una campagna Kickstarter di successo, Kingdom Come: Deliverance è un gioco di ruolo open world ambientato all'epoca del Sacro Romano Impero che fa della narrativa non lineare, dell'accuratezza storica e del realismo le sue carte vincenti. A quanto pare su Nintendo Switch debutterà direttamente in Edizione Royal, pacchetto che include tutti i contenuti aggiuntivi e i miglioramenti messi a disposizione dopo il lancio originario.

A proposito, conoscete la singolare storia che ha portato alla creazione di Kingdom Come Deliverance per Switch?