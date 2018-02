Kingdom Come Deliverance, FIFA 18 e The Division in diretta oggi 14 febbraio

Per il giorno di San Valentino abbiamo in serbo per voi ben tre appuntamenti targatiassolutamente da non perdere. Inizieremo allein compagnia del gioco più chiacchierato del momento, Kingdom Come Deliverance , uscito ieri su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Alle ore 19:00 sarà invece il turno di FIFA 18 Ultimate Team in compagnia de Il Green, sempre pronto a dispensare i suoi preziosissimi consigli su una modalità in continua evoluzione. Chiuderemo in bellezza la giornata alle ore 21:00 con un altro titolo inossidabile, Tom Clancy's The Division, giocato per l'occasione da Giorno Gaming.

Come al solito, tutte le trasmissioni andranno in onda contemporaneamente sui nostri canali Twitch e Youtube, ai quali siete caldamente invitati ad iscrivervi per ricevere una notifica poco prima dell'inizio delle dirette. La registrazione, inoltre, è essenziale per interagire con gli altri membri della community e con la redazione di Everyeye.it! Non mancate, vi aspettiamo!