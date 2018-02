Kingdom Come Deliverance ha già superato le 500 mila copie vendute

In soli due giorni di disponibilità sul mercato,ha già venduto 500 mila copie. A rivelarlo è il direttore creativo Daniel Vávra a Česká televize , la principale emittente televisiva della Repubblica Ceca.

A quest'ora i costi per la produzione del gioco dovrebbero già essere stati recuperati, e qualsiasi copia venduta dopo il raggiungimento del milione verrebbe accolta con grande entusiasmo dal team. A quanto pare, gran parte del successo è stato riscosso su PC: Martin Kilma di Warhorse Studios ha dichiarato che circa 300 mila copie sono state vendute su Steam. Nel momento in cui vi scriviamo SteamSpy riporta 164.881 (± 12,817), ma non è aggiornato in tempo reale. Sulla piattaforma di Valve è stato registrato un picco di 74.813 utenti connessi contemporaneamente. I risultati di vendita su PlayStation 4 e Xbox One saranno invece disponibili tra circa un mese.

Si tratta indubbiamente di ottimi risultati, che sono sicuramente destinati a migliorare nelle prossime settimane. Vi ricordiamo che Kingdom Come Deliverance è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Nella giornata di ieri è stata realizzata una video comparativa che mette a confronto il comparto tecnico di tutte e tre le edizioni del gioco.