Kingdom Come Deliverance giocabile gratis per tutto il weekend

Questo fine settimana Kingdom Come Deliverance per PC può essere giocato gratis tramite Steam: la versione completa sarà accessibile fino al 9 settembre senza alcun costo, inoltre per l'intero fine settimana il gioco è in vendita a prezzo scontato.

"La Boemia è una regione nel cuore dell’Europa, ricca di cultura, argento e castelli. Con la morte dell’amato sovrano, l’imperatore Carlo IV, il regno è piombato in un periodo di oscurità: guerra, corruzione e tensioni stanno facendo a pezzi questo gioiello del Sacro Romano Impero. Nel mentre, la corona è stata ereditata da Venceslao, uno dei figli di Carlo. A differenza di suo padre, Venceslao è ingenuo, sprovveduto e senza alcuna ambizione. Il suo fratellastro e re dell’Ungheria, Sigismondo la Volpe Rossa, ha capito le debolezze di Venceslao e, fingendo buone intenzioni, si è recato in Boemia per rapire il suo fratellastro.

Con la corona vacante, Sigismondo è ora libero di saccheggiare la Boemia e impadronirsi delle sue ricchezze. Nel bel mezzo di questo caos ci sei tu, Henry, il figlio di un fabbro. La tua vita tranquilla è stata distrutta da un’incursione di mercenari ordinata da re Sigismondo in persona: del tuo villaggio rimane solo la cenere, ma il fato beffardo ha fatto di te l’unico superstite di questo massacro. Senza una casa, una famiglia o un futuro, finisci al servizio di Radzig Kobyla, un signore feudale che si sta opponendo all’invasione. Finisci così all’interno di una sanguinosa guerra civile, dove lotterai per il futuro della Boemia."

Terminato il periodo di prova dovrete disinstallare il gioco oppure acquistarlo, fino al 9 settembre Kingdom Come Deliverance è in vendita a 14.99 euro (versione standard) mentre la Royal Edition costa 29.99 euro e include, oltre al gioco completo, i seguenti contenuti: A Woman's Lot, Band of Bastards, From the Ashes, HD Sound Pack, The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon, Kingdom Come e Treasures of The Past.