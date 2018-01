Kingdom Come Deliverance girerà a 1080p su PS4 Pro, 1440p su Xbox One X

WCCFTech ha avuto modo di scambiare quattro chiacchiere con, PR Manager di, in merito alla risoluzione disu PlayStation 4, PS4 Pro, Xbox One e Xbox One X.

Scopriamo così che il gioco girerà a 900p su PlayStation 4 e Xbox One mentre su PlayStation 4 Pro e Xbox One X la risoluzione sale rispettivamente a 1080p e 1440p. Su console mid-gen il gioco proporrà un sistema di illuminazione migliorato, ombre più realistiche ed effetti particellari più curati.

Stolz-Zwilling fa sapere poi che l'HDR non sarà implementato su nessuna piattaforma, poichè il CryEngine 3.8.6 (motore alla base del gioco) non supporta questa tecnologia. Nella giornata di ieri Warhorse ha pubblicato un nuovo Story Trailer di Kingdom Come Deliverance, ricordiamo che il gioco uscirà il 13 febbraio su tutte le console citate e su PC.