Kingdom Come Deliverance gratis su Steam, Warhorse Studios lavora ad un nuovo gioco

Warhorse Studios ha annunciato che Kingdom Come Deliverance ha venduto oltre tre milioni di copie dal lancio e per l'occasione il gioco sarà gratis su Steam dal 18 al 22 giugno, giocabile a costo zero per l'intero weekend.

Da segnalare anche il buon successo dei DLC che hanno registrato oltre 1.5 milioni di download, a testimonianza di come la community di Kingdom Come sia attiva e sempre attenta alle novità, avendo apprezzato il supporto post lancio da parte dello studio. Di seguito la timeline ufficiale di Warhorse:

2011 Warhorse Studios viene fondato da due sviluppatori

2012/13 Warhorse si afferma come sviluppatore e inizia a lavorare sui primi prototipi di KCD con 15 colleghi

2014 Kingdom Come Deliverance celebra una campagna Kickstarter di successo con 35,384 finanziatori e £1,106,371 raccolte.

2015/2016 Oltre 80.000 persone hanno giocato alla prima versione Alpha / Beta di KCD fornendo un prezioso feedback.

2017 Warhorse Studios e Koch Media/Deep Silver stipulano un accordo di distribuzione mondiale

2018 Kingdom Come Deliverance, realizzato da 110 sviluppatori, esce il 13 Febbraio e vende otre 1 milione di copie entro il primo mese

2018/2019 Warhorse Studios si aggiudica oltre 40 premi internazionali e pubblica 4DLC e diverse espansioni gratuite

2019 Un anno dopo la sua uscita, Kingdom Come Deliverance vende oltre 2 milioni di copie. Koch Media/Deep Silver acquisisce Warhorse Studios

2020 KCD vende oltre 3 milioni di copie e 140 sviluppatori si stanno preparando per i progetti futuri

Attualmente lo studio è al lavoro su un nuovo progetto non ancora annunciato e sta assumendo con l'obiettivo di raggiungere quota 180 dipendenti entro il 2021.