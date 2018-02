Kingdom Come Deliverance, guida alle armi: tipologie, pulizia e riparazione

La varietà di armi offerta dapresenta una notevole dose di opzioni per l’approccio al combattimento. Questa guida ha lo scopo di introdurre i giocatori alle varie tipologie di armi ma anche alle modalità attraverso le quali è possibile riparare e pulire le armi in nostro possesso.

Le nove classi

Ogni classe di armi in Kingdom Come Deliverance dà accesso fino a 18 mosse differenti. Data l’alta fedeltà storica a cui punta il titolo, viene da sé che i punti di forza e di debolezza di ogni arma riflettano il più fedelmente possibile le caratteristiche di ogni arma nel mondo reale. Di seguito, riportiamo la lista completa delle classi di armi, ognuna delle quali correlata da una breve descrizione.

Spade lunghe : le spade lunghe sono solitamente piuttosto lente e non possono essere utilizzate da cavallo; al netto di questi difetti, tuttavia, le spade lunghe sono anche eccellenti negli affondi e nei fendenti, presentano una difesa rispettabile e una notevole durabilità.

Pulire le Armi

Ricollegandoci al discorso della fedeltà e della realisticità, è bene sottolineare come sia estremamente importante, in Kingdom Come Deliverance, tenere le proprie armi pulite. A nessuno, nel mondo reale, piacerebbe vedere qualcuno che se ne va in giro con una spada insanguinata: nel rispetto di questo principio, aggirarsi per le città del gioco con le armi ancora sporche di sangue causerà, a lungo andare, il precipitare della nostra reputazione e, con essa, la nostra capacità di persuadere gli NPC.

Per prevenire un simile risultato (o per limitare i danni, nel caso ce ne fossimo accorti un po’ troppo tardi), è bene, ogni tanto, far visita a un fabbro: quest’ultimo potrà infatti, in cambio di qualche moneta, pulire la vostra arma, in alternativa è possibile utilizzare la mola.



Riparare le Armi

Durante il gameplay, è possibile che le armi equipaggiate si rompano: questo accade se la statistica "Condizione" della vostra arma raggiunge lo zero. In quel caso, sarà persa per sempre. Per evitare che il vostro equipaggiamento si rompa, potete dirigervi dal già menzionato fabbro e chiedergli di riparare la vostra spada per voi, oppure usare la mola. Tenete poi a mente che utilizzare la mola per riparare voi stessi le vostre armi aumenterà di volta in volta la vostra capacità di riparare armi da soli.